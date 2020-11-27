Нижний Новгород начали украшать к Новому году

Светодиодные матрешки появились на площади Советской.
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
До самого волшебного праздника в году остается чуть больше месяца, и Нижний Новгород потихоньку начинает принаряжаться к этому событию.
Так, первые новогодние световые инсталляции появились около концертного зала «Юпитер», теперь же объемные светящиеся фигуры засверкали огнями и в Советском районе.
Световые композиции около КЗ "Юпитер".
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В парке Пушкина сейчас завершается монтаж праздничной иллюминации на центральной аллее: там над дорожкой растянули 15 гирлянд, фонарные столбы украсили светодиодными узорами, а в центре парка установили новогодний шар. Заходишь в парк – и сразу новогоднее настроение!
В парке Пушкина украсили центральную аллею.
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Засияла новогодними огоньками и площадь Советская. Также, как и в прошлом году, там устанавливают большой световой фонтан, а перед зданием администрации завершается монтаж светящейся арки.
Монтаж иллюминации завершается около администрации Советского района.
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
«Традиционно само здание украшено гирляндами-капельками. Новогоднюю атмосферу также создают украшенные гирляндами деревья, светодиодные фигуры матрешек и оленей», - рассказали в администрации района.
Светодиодные матрешки появились на площади Советской.
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Всего на украшение улиц Нижнего Новгорода к Новому 2021 году будет потрачено почти 50 млн рублей. На этот раз на площади Минина будет установлена новая центральная городская елка – ее обещали поставить спонсоры. Предыдущую елку, напомним, город покупал всего два года назад за 10 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!