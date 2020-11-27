«Я предложила ему выпить, чтобы он меня не насиловал»: Находчивая 65-летняя нижегородка заманила маньяка в «разливайку» и сдала в полицию

Находчивая 65-летняя нижегородка заманила маньяка в «разливайку» и сдала в полицию. Фото: СОЦСЕТИ

Сначала к женщинам, а потом выпить или сначала выпить, а потом к женщинам – долго думать над этой дилеммой житель Навашинского района не стал и решил совместить приятное с приятным. Необычная история с несостоявшимся насильником и его совсем не робкой жертвой произошла в Нижегородской области.

- Я возвращалась с работы около девяти часов вечера, - вспоминала в разговоре с правоохранительными органами 65-летняя местная жительница Наталья Алексеева (имена героев изменены – прим. Ред.) – На улице было уже темно, хоть глаз выколи. Вдруг я почувствовала, что меня кто-то сзади обхватил за голову и грудь, а потом потащил в сторону лесополосы. Я поняла, что он хочет меня изнасиловать и, конечно, испугалась.

Чтобы отвлечь мужчину от его затеи, пенсионерка принялась уговаривать его сначала выпить – дескать, у нее дома они спокойно посидят, откупорят бутылочку. Зачем на холоде, в лесу? Поразмыслив, незадачливый насильник согласился с ее доводами.

Мужчина уже написал явку с повинной. Фото: СОЦСЕТИ

- Вместе они пошли в сторону ее дома, а по дороге она уговорила его зайти в киоск за бутылкой, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пока он выбирал покупку, она успела вызвать полицию. Сначала она говорила, что он приставал к ней и избил, а потом заявила, что он все же успел совершить в отношении нее действия сексуального характера. Так это или нет, теперь будет разбираться следствие.

К слову, сам мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления, уже задержан. Свою вину он признал и даже написал явку с повинной. Незадачливым маньяком оказался 38-летний местный житель. Ранее он уже был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.