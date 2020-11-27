«Вынул из груди нож и залепил рану скотчем»: Нижегородка едва не умерла из-за желания поехать ночью на кладбище

Драма разыгралась в одной из обычных пятиэтажек Арзамаса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Настоящая кровавая драма разыгралась недавно в одной из обычных пятиэтажек Арзамаса. Там семейная ссора закончилась двумя ножевыми ранениями, поездкой в травмпункт и полицейской проверкой.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, все произошло в ночь на 15 ноября. Местная жительница Надежда Белова (все имена героев изменены – прим. ред.) со своим гражданским мужем Семеном Гавриловым выпивали в домашней обстановке. То ли отмечали субботу, то ли приближающийся день рождения женщины: через пять дней ей должно было стукнуть 47.

Ближе к полуночи, дойдя до кондиции, дамочка засобиралась…на кладбище.

«Это вообще беда! Она все время, как выпьет, так порывается поехать на кладбище – у нее там бывший муж похоронен уже как больше 10 лет» - рассказывал потом полицейским ее сожитель Семен.

Так произошло и в этот раз. Стараясь призвать благоверную к рассудку, Гаврилов попытался ее остановить.

«Я решил ее никуда не пускать – ну куда она ночью в таком состоянии поедет? Начал ее успокаивать. Потом гляжу – а у нее в руке нож! Когда только она его взять успела?» - удивлялся мужчина.

Он подумал, что Надежда хочет напасть на него и прикрыл себя дверью ванной комнаты, около которой и разворачивалось действо. Потом, по его словам, она на мгновение пропала из вида, после чего перед его глазами предстала ужасная картина.

«Она поворачивается, а у нее в груди нож торчит! Я его вынул, а рану залепил скотчем. Смотрю, а у нее еще и живот изранен. Сразу вызвал «скорую», - пояснил мужчина.

В час ночи истекающую кровью женщину доставили в местный травмпункт, где у нее диагностировали проникающую колото-резаную рану брюшной полости и проникающее ножевое ранение грудной клетки.

Врачи передали информацию об этом в полицию, и сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, действительно ли гражданка Белова сама себя два раза пырнула ножом, или ей «помогли».

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