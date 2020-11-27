«Поиздевались и решили утопить»: Спасенный в Финском заливе пес ищет хозяев в Нижнем Новгороде

Навигация закончилась, и моряки привезли пса в Нижний Новгород. Фото: Благотворительный фонд "Сострадание НН"

В Нижнем Новгороде всем миром ищут добрые руки для пса, который был спасен в Финском заливе и просто каким-то чудом остался жив. Историю спасения рассказали волонтеры нижегородского благотворительного фонда «Сострадание-НН», в приюте которого сейчас находится Моисей – так зовут собаку.

Моисея вытащили моряки из ледяной воды в грузовом порту Санкт-Петербурга. Однажды ноябрьским вечером, когда судно было далеко от берега, они заметили, что в воде что-то есть. Присмотрелись и ахнули! – это был пес.

Команда танкера, рискуя, достала собаку из ледяной морской воды без видимых признаков жизни и оставила у себя на борту.

«Двое суток он лежал, как мертвый, - рассказывали моряки. – Только очень слабое дыхание давало понять, что он все еще жив. По прошествии некоторого времени случилось чудо - пес поднялся на ноги, стал немного пить, а затем и есть. Он ожил!»

На танкере пес прожил около 10 дней. Фото: Благотворительный фонд "Сострадание НН"

Собаку назвали Моисеем, что означает «спасенный из воды». Так он прожил на судне 10 дней: ходил по рекам и морям. Все это время о нем заботились, кормили, ласкали. Но недавно навигация закончилась, и команде предстояло разъехаться по домам, а танкеру - отправиться на консервацию в затон под Нижним Новгородом.

Так, Моисея было решено отвезти в госпиталь «Зоозащиты-НН», где его осмотрели ветеринары. Во время осмотра вскрылись ужасные факты.

«Моисей полностью слепой, - с горечью рассказывают волонтеры. - Но самым ужасным оказалось то, что причина этой слепоты не в возрасте или заболевании собаки, а в воздействии на глаза неустановленным веществом. Давность травмы около двух месяцев. Проще говоря, над собакой кто-то поиздевался, а потом решили утопить, да ещё в таком месте, где шанса на спасение жизни просто нет: ледяная вода, берега не видно, огромная глубина и рядом никого».

Так что спасение этого несчастного пса можно смело назвать самым настоящим чудом.

Оказалось, что Моисей полностью слепой. Фото: Благотворительный фонд "Сострадание НН"

Ветеринары говорят, что Моисею около 6-7 лет, он кастрирован, особых проблем со здоровьем нет. Но собака все еще находится в стрессе – оно и понятно, столько пережить…

«На сегодняшний день Моисей полностью вакцинирован, обработан от внешних и внутренних паразитов, имеет международный ветеринарный паспорт», - сообщили в «Сострадании-НН».

Теперь Моисей, каким-то чудом оставшийся в живых наперекор судьбе, ищет заботливые руки.

КОНКРЕТНО

Если Вы готовы забрать Моисея себе или просто оказать ему помощь, обращайтесь в приют «Сострадание-НН» по адресу: Бурнаковский проезд, дом 16 или звоните по телефону 8 (831) 2-162-162.

Также можно оказать финансовую помощь на лечение и содержание Моисея: номер карты Сбербанка 6390 0242 9064 5222 81. Сумму, дату и назначение перевода можно отправить в смс на номер 8-986-751-00-54 (Моисей, спасённый из воды С.-Петербург).

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