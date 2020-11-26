«Ни ноутбука, ни 600 тысяч»: Нижегородку обманули при покупке на Alibaba

Сумма была настолько крупной, что пришлось переводить деньги в семь заходов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень неприятная история произошла недавно с девушкой из Нижнего Новгорода: она лишилась кругленькой суммы при покупке ноутбука через интернет. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

28-летняя Кристина Михайлова (имя изменено – прим. ред.) давно мечтала о хорошем крутом ноутбуке.

«Я решила купить Мacbook от Apple, поскольку это очень хорошая вещь, - рассказала Кристина. – Уже присмотрела определенную модель и хотела сделать покупку еще в октябре, но знакомые уговорили немного подождать: мол, скоро будет черная пятница – наверняка будут распродажи».

«И правда, куда спешить? Никуда же этот макбук не убежит. А так хоть сэкономлю», - подумала девушка и отложила этот вопрос до ноября.

В начале ноября Кристина вновь стала мониторить в интернете цены на макбуки и – о, чудо! – нашла на сайте Alibaba интернет-магазин, где желаемый девайс продавался со скидкой.

Сумма, конечно, немаленькая: 9285 долларов (на тот момент это более 600 тысяч рублей – прим. ред). Но хорошая вещь, вероятно, того стоит.

«Я долго переживала, все никак не могла решиться на такую серьезную покупку: столько мошенников кругом! - вспоминает обманутая нижегородка. – Но вроде бы продавец выглядел настоящим, честным, и я решила купить у него этот макбук».

Деньги продавец попросил отправить через систему переводов «MoneyGram». Девушка отправилась в один из банков Автозаводского района, где сделала семь переводов на имя Генри Томпкинса и Даниеля Харрисона из американского Техаса.

«После этого продавец перестал выходить на связь. В итоге ни макбука, ни денег», - вздыхает девушка.

Когда Кристина поняла, что ее обманули, - написала заявление в полицию. Теперь в истории будут разбираться специалисты из бюро специальных технических мероприятий МВД России. Однако удастся ли девушке вернуть такую крупную сумму денег, пока неясно.

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