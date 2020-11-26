«Бабахнуло неслабо»: Страшный пожар уничтожил дом в Заволжье

Дом сгорел на площади 300 квадратных метров. Фото: Артур Сазонов

Страшный пожар произошел в городе Заволжье минувшим вечером: там полыхал частный дом на улице Народной.

Возгорание произошло в десятом часу вечера. Дом вспыхнул, как спичка, и огонь очень быстро поглотил здание. Зарево было видно на большом расстоянии, сообщают местные жители. При этом живущие в окрестностях люди отмечают, что слышали какой-то взрыв: видимо, рванули газовые баллоны.

«Бабахнуло неслабо!» - вспоминает Сергей Орехов.

«Мы рядом живём. Так бабахнуло, что у нас весь дом затрясся», - подтвердил Павел Нечаев

Об этом написали также еще несколько человек, которые слышали этот хлопок, кто-то даже ощутил вибрацию.

По словам очевидцев, дом сгорел буквально за считанные минуты.

«Дом моего соседа сзади по участку, - рассказал Артур Сазонов. - Десять минут - и нет дома… Отбивались, как могли. Очень жалко человека: столько трудов и любви он вложил в этот дом!».

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

«Сгорела кровля дома и пристроя, внутренняя отделка дома и двора, а также автомобиль «Рено». Погибших и пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Чужое горе не оставило равнодушными заволжан: многие из них уже выразили готовность оказать помощь погорельцам – вещами или деньгами.

Напомним, недавно в Нижегородской области произошел еще один страшный пожар, который полностью уничтожил дом вдовы с восемью детьми.

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