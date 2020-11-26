Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 ноября 2020 года: «Гимн врачам» записали нижегородские волонтеры Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 26 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 457 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 52 180 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 882 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 46 057 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 097 — за последние сутки умерло ещё двенадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 842 человека) и на Бору (2 923 человека). Следом идёт Павловский (1 952 человека) и Богородский район (1 276 человек).

- Более 800 человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, - сообщает региональный Минздрав. - Порядка 4,2 тысяч человек лечатся в больницах, а 60 – в обсерваторах.

Напомним, что ранее нижегородские волонтеры записали «Гимн врачам» в благодарность самоотверженным медикам. Кроме того, добровольцы также присоединились к работе в поликлиниках Нижнего Новгорода.

Также главный врач Борской ЦРБ прокомментировал смерть 45-летней пациентки, которую лечили от коронавируса, а умерла она якобы от сахарного диабета.

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