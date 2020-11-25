Пятачок вокруг памятника Минину и Пожарскому благоустроили на площади Народного Единства

На благоустройство территории направили 10 млн рублей. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижнем Новгороде завершается благоустройство пятачка вокруг памятника Минину и Пожарскому на площади Народного Единства. Согласно информации с сайта госзакупок, на капитальный ремонт территории из областного бюджета было направлено 10 млн рублей.

Здесь уже появились классические скамьи, урны и более десятка уличных фонарей на чугунных опорах – все в едином стиле. Территорию вокруг памятника у подножия Кремля вымостили плиткой в серо-розовых тонах, а на возвышение, на котором стоит памятник, настилили газон.

Здесь появились скамейки и фонари. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Согласно условиям контракта, здесь еще должно появиться чугунное ограждение, газон вокруг самого пятачка и ландшафтные композиции. Уже сейчас на пятачке посадили голубые ели. Еще предстоит высадить сирени, гортензии, спиреи и можжевельники.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода в городе будет благоустроено более сотни общественных пространств: набережная Федоровского, площадь Маркина, набережная Гребного канала, сквер на Звездинке, Большая Покровская, территория Стрелки и другие.

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