«Это не выразить словами»: Нижегородский автоинспектор спас многодетную семью, попавшую в ДТП на безлюдной дороге

Машина улетела в кювет на скользкой дороге и несколько раз перевернулась. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Историю, произошедшую недавно в нижегородской глубинке, иначе как чудом не назовешь. Там многодетная семья, попавшая ночью в серьезное ДТП, была спасена в результате череды счастливых случайностей.

Все произошло 20 октября на безлюдной дороге в Воскресенском районе. Старший инспектор ДПС Александр Лепин, как обычно, нес вахту, патрулируя на служебной машине вверенную ему территорию. И вроде бы все шло своим чередом, но в какой-то момент полицейский заметил, что что-то не так.

«Я ехал по маршруту патрулирования, когда заметил, что на привычном месте дороги отсутствует дорожный знак, - вспоминает старший лейтенант полиции Александр Лепин. – Я остановился, вышел из служебной машины и услышал плач детей». На часах было десять вечера. Вокруг непролазная темень и безлюдная трасса, окруженная лесами.

Болото, в которое угодил автомобиль многодетной семьи. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Звуки доносились откуда-то из кювета. Спустившись с дороги вниз, автоинспектор, продираясь в кромешной тьме сквозь деревья, бросился туда. Под ногами хлюпала вода, а ветки деревьев царапали лицо. Вскоре инспектор увидел перевернутую машину: «Лада» лежала на крыше прямо в канаве с водой. Рядом с машиной металась женщина и трое ее детей: 13-летняя девочка и два маленьких мальчика - двух и пяти лет. Они были растеряны и дрожали от холода, дети плакали.

«Сюда, скорее! Там муж!» – отчаянно закричала женщина при виде полицейского, будто бы посланного самими небесами. Как оказалось, в машине оставался человек: глава семейства помог всем выбраться, а сам так и остался в салоне, который уже прилично наполнился водой.

"Лада" получила значительные повреждения. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Женщина сбивчиво рассказала, что на обледенелой дороге их старенькую «четырнадцатую» занесло, она несколько раз перевернулась и улетела в кювет, угодив прямо в болото.

Дальше события развивались, как в захватывающем кинофильме. Инспектор быстро отправил маму с детьми в патрульную машину греться и уже собирался вытаскивать в одиночку застрявшего в «Ладе» водителя, как с дороги донесся звук подъезжающей машины. Еще одна счастливая случайность за вечер: машиной оказалась «скорая помощь». Автоинспектор вместе с водителем «неотложки» совместными усилиями вызволили из легковушки человека, после чего пострадавшая в ДТП семья в полном составе была доставлена в местную больницу.

Тот самый спаситель - старший лейтенант Александр Лепин. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Когда пострадавших выписали их больницы, они решили поблагодарить своего спасителя оригинальным способом. Супруги опубликовали в местной газете объявление со словами благодарности «за профессиональные действия, теплоту, которую не выразить словами».

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