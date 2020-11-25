Карповский рынок снесут до конца 2020 года

Рынок стройматериалов работает здесь много лет и пользуется спросом у нижегородцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карповский рынок в Нижнем Новгороде, расположенный около Мызинского моста, планируется снести до конца 2020 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Слухи о ликвидации торговой площадки ходят уже не первый год, однако собственник постоянно оттягивает этот процесс. Рынок стройматериалов работает здесь много лет и пользуется высоким спросом у нижегородцев, особенно в дачный сезон. Поэтому совершенно неудивительно, что предприниматели не хотят просто так уходить с насиженных мест.

Собственник рынка - ООО «Этуаль» - взял в аренду земельный участок около Мызинского моста в 2007 году. В 2018 году срок аренды закончился, и арендатора «попросили». Арбитражный суд Нижегородской области еще два года назад вынес решение, согласно которому «Этуаль» обязано освободить занимаемый земельный участок. Однако по заявлению через суд компания неоднократно получала отсрочки. Этой осенью арендатор вновь обратился в суд с просьбой предоставить отсрочку до августа 2021 года, но ему отказали.

«В связи с этим исполнительное производство, возбужденное службой судебных приставов по исполнению ООО «Этуаль» решения суда, было возобновлено», - пояснили в минимуществе.

Снос Карповского рынка в Нижнем Новгороде планируется начать 26 ноября 2020 года. Все работы планируется завершить до конца декабря.

Однако это не значит, что рынок стройматериалов ликвидируют совсем. Торговая площадка просто переедет на улицу Ларина.

«По имеющейся у нас информации, сейчас ООО «Этуаль» подготавливает земельный участок, расположенный в Приокском районе Нижнего Новгорода по улице Ларина, для размещения на его площади торгового комплекса», - рассказали в министерстве.

По информации ряда СМИ, на месте Карповского рынка планируется построить жилой комплекс. Подобный такой квартал с выходом к реке в Нижнем Новгороде возведен около Молитовского моста на бывшем пустыре.

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