Ветхий памятник участникам ВОВ снесут в Дзержинске

Мемориальный комплекс пришел в негодность уже давно. Фото:Дмитрий Левашов

В Дзержинске снесут мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны. На эти цели из бюджета предусмотрены средства в размере 1,7 млн рублей.

Речь идет о монументе под названием «Стела воинам, погибшим в годы ВОВ», расположенном на улице Лермонтова, 16б в Дзержинске.

«Основной элемент сооружения – стела воинам, погибшим в годы ВОВ, - находится в аварийном состоянии, физический износ составляет 80%. Износ остальных элементов сооружения составляет 60-80%, они находятся в ветхом состоянии», - говорится в сопроводительном документе к аукциону на сайте госзакупок.

Компанию, которая займется сносом памятника, выберут по итогам электронного аукциона 25 ноября. По условиям контракта работы должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2020 года, на эти цели выделено 1 млн 709 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет города Дзержинска на 2020 год.

Новый мемориальный комплекс около завода "Заря". Фото: Google Карты

Мемориальный комплекс «Стела воинам, погибшим в годы ВОВ» был построен в 1975 году около территории завода «Заря» в честь заводчан-участников войны. Однако постепенно он пришел в негодность: плачевное состояние обелиска возмутило жителей Дзержинска еще в 2018 году. От монумента практически ничего не осталось, лишь груда разваливающихся кирпичей, поросшая деревьями. Еще тогда местные власти пообещали, что его снесут – так что новость о демонтаже обелиска не является неожиданностью. Кстати, в память о работниках завода «Заря», погибших в годы Великой Отечественной войны, предприятие в 2015 году открыло новый современный мемориал.

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