Нижегородский памятник объявлению может стать самым необычным в России

Памятник объявлению в Нижнем Новгороде. Фото: travelblognn.ru

Памятник частному объявлению в Нижнем Новгороде может войти в число самых необычных памятников России.

Латунная табличка находится на фасаде дома №4 по улице Пискунова в центре города. Он небольшой – размером с обычное объявление, поэтому о его существовании знают далеко не все нижегородцы. Памятник был установлен в 2003 году по инициативе редакции газеты объявлений «Из рук в руки», которая когда-то с успехом заменяла нижегородцам «Авито».

Скульптура имитирует настоящее газетное объявление. На нем даже есть "отрывные талоны" с номером телефона. А текст объявления, имитирующий письмо от руки, гласит:

«Меняю английское детство (графские развалины, школьная команда по регби, лондонский Музей Детства, стрижка под Элвиса) на детство, проведенное в России (велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая, розочка пирожного в Чите в 1951 году)».

Конкурс «скульпТУТУры» на самый необычный памятник России проводит сервис поездок и путешествий «Туту.ру». 24 ноября стартовало голосование в шестом раунде, где участвуют памятники из Кирова, Йошкар-Олы, Чебоксар, Ульяновска, Пензы, Нижнего Новгорода, Саранска и Тульской области. Проголосовать за самый необычный памятник можно на странице конкурса «Вконтакте».

Всего конкурс состоит из 10 раундов по 10 претендентов в каждом, по итогам которых к концу 2020 года будут отобраны 10 финалистов. А победитель, самая необычная скульптура России, определится в результате всероссийского голосования в начале 2021 года.

«По итогам конкурса будет собрана 3D-модель в виде логотипа Туту, состоящего из 100 частей — памятников, участвовавших в конкурсе, или их элементов. Она послужит основой для кубка, который мы создадим для населённого пункта, где находится будущая скульптура-победитель», - рассказали в компании.

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