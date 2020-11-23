«Едва не выкинул беременную жену с пятого этажа»: Нижегородец напугал соседей и распивал антисептики посреди улицы

Неизвестный мужчина пугал продавцов в ближайших магазинчиках и распивал антисептики прямо посреди улицы. ФОТО: 2ГИС, Кстати.

Несколько дней назад нижегородцы стали свидетелями весьма необычного зрелища – неизвестный мужчина разгуливал вдоль Московского шоссе в Нижнем Новгороде, пугал продавцов в ближайших магазинчиках и распивал антисептики прямо посреди улицы. Было видно, что мужчина очень пьян. Все его похождения попали на видео, а затем этот ролик облетел все социальные сети. Однако, как оказалось, на этом его приключения не окончились. Соседи узнали героя ролика и рассказали, что он уже много лет отравляет им жизнь.

- Я знаю его с детства, потому что он живет в одном доме с моей бабушкой, - рассказала «Комсомолке» Полина М. –К его родителям нареканий никаких: приличная семья, мама много лет проработала на масложиркомбинате. И отец у него хороший, и младший брат. А вот он с детства слывет хулиганом: еще в юности угонял машины, баловался наркотиками, разгуливал пьяным. В конечном итоге он угодил за решетку.

После тюрьмы мужчина поначалу взялся за ум: начал работать и даже женился. Тем более, что жена ему досталась золотая смирная и спокойная.

- У нее от прошлого брака был ребенок, и еще одним она была беременна. Только он уговорил его после рождения в роддоме оставить. Она так и сделала, слишком сильно его любила, - продолжает Полина. – А он вскоре взялся за старое. Как-то раз мы услышали дикий ор в подъезде. Оказалось, что он вытащил на балкон свою беременную жену и пытался столкнуть ее с пятого этажа. Достается от его кулаков и жене, и младшей дочери, и родителям.

Возмущенные соседи писали заявления на своего агрессивного соседа. Вот только особого действия они не возымели.

- Мы обращались в полицию и по поводу побоев, и по поводу шума, - рассказывают соседи. – Но нам ответили, что это семейные разборки, и полиция влезать не может. Один раз его даже забирали на сутки, но тут же отпустили.

Чтобы прояснить ситуацию, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» тоже направила запрос в полицию. Как оказалось, там о его подвигах уже наслышаны.

Необычная история на днях получила продолжение.

- В начале ноября 2020 года сотрудниками отдела полиции № 2 инициирована процессуальная проверка по факту выхода в СМИ сюжета о жителе Канавинского района, проживающего с двумя несовершеннолетними детьми, которых он якобы систематически избивает, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду. - Установлено, что с августа этот гражданин злоупотребляет спиртными напитками в связи с потерей работы. Также о совершает противоправные действия, связанные с нарушением общественного порядка и нарушением правил безопасности дорожного движения. В районное ОВД в отношении данного гражданина поступило несколько сообщений, по которым проведены проверки и вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

По данным полиции, в этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение автомобиля без прав, превышение скорости, распитие спиртных напитков в общественных местах. Также в отношении него составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.