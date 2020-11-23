Девайс для геймера: «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой»

Мама смотрит любимый сериал в интернете, папа – ведёт переговоры онлайн, а сынишка-школьник перетягивает на себя все возможности Wi-Fi, осваивая новые уровни игры. Согласитесь, знакомая картина? Однако теперь об этом можно забыть. Благодаря новому домашнему роутеру от «Ростелекома» и Huawei интернета точно хватит всем, даже в условиях пандемии.

– Сейчас мы делаем большой шаг в развитии нашей цифровой экосистемы, представляя новый игровой роутер семейства RTX, – поделился директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артём Черменин. – На сегодняшний день это самый мощный роутер в нашей линейке. Его важное отличие – приоритезация трафика для гейминга. Другими словами, на уровне искусственного интеллекта приоритет отдаётся игровому трафику. Однако происходит это без ущерба для других девайсов.

Согласно последним исследованиям, 51 процент жителей нашей страны играют в компьютерные игры хотя бы раз в полгода. Большинство из них делают это дома, а значит, основная нагрузка ложится на домашнюю сеть. Однако с новым роутером «Игровой» больше никаких задержек и ограничений в любимой игре не будет.

– Роутер «Игровой», благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа, – объясняют разработчики. – Это удаётся сделать за счёт встроенных в роутер технологий искусственного интеллекта, которые мгновенно распознают пакеты игровых приложений и обеспечивают их приоритезацию.

На сегодняшний день система обучена уже 18 играм, среди которых легендарные World of Tanks и FIFA. На очереди ещё целый ряд игровых проектов.

– Следующим этапом станет ускорение облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке, – пояснил Артём Черменин. – Ведь большинство современных игр работает с использованием облачных технологий. Однако уже сейчас новым роутером могут пользоваться жители нескольких десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx.

Приобрести новый роутер можно на сайте Rtx.rt.ru. Стоит он 8999 рублей. Более того, его можно взять в рассрочку на 24 месяца за 399 рублей в месяц и сразу начать пользоваться. Для российской гейм-индустрии это поистине новое слово.

Благодаря новому домашнему роутеру от «Ростелекома» и Huawei интернета точно хватит всем.

– Мы благодарны «Ростелекому» за успешную совместную работу над этим инновационным продуктом, – отметил директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз. – Эту разработку вы уже сегодня можете опробовать у себя дома. Она важна как для профессиональных геймеров, так и для любителей, благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе – снижению задержки обмена данными.

Сейчас мы продолжаем нашу работу с коллегами из «Ростелекома». Причём речь идёт не только о совершенствовании этой разработки, но и о создании новых проектов.

КСТАТИ

По результатам совместного исследования Superdata и компании Wargaming, объём российского рынка видеоигр в 2019 году составил более 1 миллиарда 843 миллионов долларов. Наиболее крупным сегментом этого рынка, несмотря на рост популярности мобильных игр, всё ещё остаются F2P-игры для PC.

СПРАВКА

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления её работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.