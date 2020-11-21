Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 ноября 2020 года: Нижний Новгород попал в число городов с наименьшим риском заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 444 случая новых заражений коронавирусом. Таким образом число заражённых в регионе стоит на пороге 50 тысяч человек. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 49 934 жителя. Положительные показатели за последние 24 часа снизились, но по-прежнему превышают показатели заболеваемости. 519 нижегородцев, у кого ранее был подтверждён коронавирус, полностью побороли его. По последним данным, в Нижегородской области полностью излечились 42 964 жителя. К сожалению, 13 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 составляет 1 033 человека. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 16 районах Нижегородского региона новых заражений не обнаружили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснил, кому положен тест на коронавирус. А также Нижний Новгород вошёл в число городов с наименьшим риском заражения коронавирусом.

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