Продукция ТМ "Белый друг" - это потрясающий синтез цены и качества!

Наполнители для лоточков легко решат вопрос с гигиеной и чистотой в доме. Фото: Александр ФЕДОСЕЕВ

Наполнители для лоточков легко решат вопрос с гигиеной и чистотой в доме, где живёт кошка. Используете древесный? Минеральный? Силикагелевый? Для самых придирчивых котиков найдётся подходящий вариант! На сайте компании-производителя всегда можно подробно изучить каждый вид наполнителя и разобраться, какой больше подойдёт вашему котику или кошечке.

С самого первого дня появления в доме котёнка наполнитель ТМ"Белый друг" становится вашим помощником. Он помогает котёнку привыкнуть к лотку, ведь кошки по природе своей любят "копать", для них это естественно. Стоит ли говорить, как это удобно, когда в течение нескольких дней можно не менять содержимое лотка и при этом вы не чувствуете посторонних запахов!

Для самых придирчивых котиков найдётся подходящий вариант.

Выделяют два варианта использования наполнителя - под решётку и на решётку. Ни один из этих способов нельзя считать неправильным или ошибочным. Вопрос вашего удобства или привычки вашего домашнего животного.

Не экономьте на своих любимцах, экономьте на наполнителях, а ТМ"Белый друг" поможет в этом.

Выделяют два варианта использования наполнителя - под решётку и на решётку.

Кошачья мята ТМ "Белый друг" - продукт достаточно "молодой" и на рынке появился совсем недавно. Далеко не все знают, для чего вообще она нужна. Но есть и те, кто уже оценил этот удивительный природный продукт. Кошки обожают кошачью мяту!

Кошачья мята ТМ "Белый друг" - продукт достаточно "молодой" и на рынке появился совсем недавно.

Они становятся игривыми, ласковыми. Но основное назначение этого совершенно безвредного продукта - это приучение к когтеточке, к лежаку или дрессировка. Достаточно оставить запах кошачьей мяты на когтеточке и вы удивитесь, какой будет реакция кошки! От удовольствия она начнёт тереться и пробовать когтеточку "на ноготок".

Положите небольшое количество кошачьей мяты в складки лежанки и это станет любимым местом вашей кисы! С дрессировкой ещё проще: просто зажмите в кулаке щепотку мяты и предложите вашему любимцу следовать за рукой!

Наполнитель помогает котёнку привыкнуть к лотку.

Мы знаем, как важно, чтобы продукт был доступен по цене, поэтому кошачья мята ТМ "Белый друг" представлена в экономичный упаковке и по демократичным ценам.