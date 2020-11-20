Рассказываем, какая погода ждёт Нижний Новгород в эти выходные Фото: Олег УКЛАДОВ

Должно быть, многих нижегородцев интересует ответ на вопрос, какую же погоду нам ожидать в ближайшие выходные ввиду последних дней и недель. За прошедшие рабочие будни мы видели и солнце, и затянутое облаками небо, и снег, и морозы. Выходные дни будут отличаться своей вполне устойчивой погодой, но какой именно — мы сейчас расскажем.

Нижегородцев ждёт пасмурная облачная суббота, 21 ноября. По прогнозам синоптиков, солнце мы сможем увидеть только утром. Температура в течение всего дня будет держаться ровно: от -4 до -3 градусов. Но ощущаться будет как -10-8 градусов — утверждают синоптики. Ветер будет дуть южный и немного ослабнет к вечеру. Утром и днём его скорость будет составлять около 3,7 метра в секунду, а вечером и ночью — примерно 2,9 метра. Но максимальная скорость предполагается даже до 9,5 метра, поэтому суббота нас ожидает однозначно морозная и ветреная. Атмосферное давление на протяжении дня и ночи будет сохраняться на уровне 760 миллиметров ртутного столба.

А вот в воскресенье, 22 ноября, ситуация, пожалуй, усугубится. Если верить прогнозу синоптиков, температура опустится до -6 градусов утром и до -3 — днём, а по ощущениям будет равна всем -12 и -9 градусам соответственно. Более того, вероятность того, что пойдёт снег, очень высока. Небо будет пасмурным и проблесков солнечного света нам ожидать не стоит. Скорость южного ветра также возрастёт до 4,3 метра в секунду — днём, и до 4,5 метра — ночью. А максимально может достигнуть даже 10,6 метра. Поэтому воскресенье выдастся суровым и, возможно, его лучше провести дома. Атмосферное давление опустится до 757 миллиметров ртутного столба — утром и 754 миллиметров — днём.

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