Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 ноября 2020 года: Глеб Никитин рассказал о перспективах введения самоизоляции
Фото: Архив "КП"
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 441 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом число заражённых в регионе приближается к отметке в 49,5 тысячи человек. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 49 490 жителей. Но положительные показатели за последние 24 часа держатся очень высоко – сразу 819 нижегородцев побороли коронавирус. По последним данным, в Нижегородской области полностью излечились 42 445 жителей. К сожалению, 11 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 составляет теперь 1 020 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 20 районах Нижегородского региона новых заражений не выявили вовсе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о перспективе введения самоизоляции. Кроме того, в 14 школах Нижнего Новгорода и 79 детских садах объявлен карантин.
А также введены новые коронавирусные ограничения.
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