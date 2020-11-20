Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 ноября 2020 года: Глеб Никитин рассказал о перспективах введения самоизоляции Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 441 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом число заражённых в регионе приближается к отметке в 49,5 тысячи человек. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 49 490 жителей. Но положительные показатели за последние 24 часа держатся очень высоко – сразу 819 нижегородцев побороли коронавирус. По последним данным, в Нижегородской области полностью излечились 42 445 жителей. К сожалению, 11 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 составляет теперь 1 020 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 20 районах Нижегородского региона новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о перспективе введения самоизоляции. Кроме того, в 14 школах Нижнего Новгорода и 79 детских садах объявлен карантин.

А также введены новые коронавирусные ограничения.

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