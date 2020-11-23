Погода в Нижнем Новгороде на 23-29 ноября: Снегопад и «около нуля»

Погода обещает быть снежной, но мокрой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ноябрь походит к концу, а это значит, что до зимы остаются считанные дни. Однако она не спешит «брать быка за рога», а неспешно раскачивается. Не стоит ожидать зимних морозов и на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, погода в Нижнем Новгороде 23-29 ноября будет снежной и пасмурной, при этом температура воздуха постоянно будет колебаться около нуля градусов, уходя в «минус» преимущественно лишь ночью.

Понедельник, 23 ноября, станет самым холодным днем – температура опустится до -2 градусов, будет идти снег. Также ожидается сильный ветер до 12 метров в секунду.

Во вторник, 24 ноября, потеплеет до +1, синоптики обещают снег с дождем, а ночью подморозит до -2 градусов, будьте осторожны на дорогах.

В среду, 25 ноября, днем около нуля, ночью -1. Также в течение дня ожидается мокрый снег вперемешку с дождем. Ветер небольшой: около 5 метров в секунду.

В четверг, 26 ноября, столбики термометров наконец-то покажут -1 днем, ночью до -3. Ожидается снег и ветер 7 метров в секунду.

В пятницу, 27 ноября, снова все растает при температуре +1, будет идти мокрый снег, синоптики вновь обещают пасмурную погоду.

В выходные ожидается температура 0…+1, в субботу мокрый снег, в воскресенье и вовсе – дождь. Однако в ночь на понедельник температура уйдет в хороший «минус»: похолодает до -7 градусов.

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