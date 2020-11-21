Нижегородцам показали проект ТЦ на Мытном рынке. Фото: СОЦСЕТИ

Тема строительства торгового центра на месте знаменитого Мытного рынка вот уже несколько недель является одной из главных городских тем в Нижнем Новгороде. И вот, наконец, нижегородцы смогли своими глазами увидеть, что же собирается построить собственник на месте исторического места. Проект торгового центра на своей странице в соцсети опубликовал секретарь общественного совета УГО ОКН Кирилл Кудряшов. По его мнению, главную опасность представляет даже не высота здания, а размер подземной парковки.

- Глубина подземной парковки сопоставима с расстоянием от края котлована до окружающей застройки. Соотношение менее двух. Что указывает на то, что новое строительство однозначно окажет воздействие на окружающую застройку. Среди которой очень много объектов культурного наследия, - отметил Кирилл Кудряшов. – Все это потребует их обязательного обследования и, очень вероятно, их усиления. То есть придётся фактически реставрировать прилегающие к площадке ОКН. Что делает реализацию такого проекта очень дорогой.

Главную опасность представляют подземная парковка и высота здания Фото: СОЦСЕТИ

Что касается высоты здания, то по мнению Кирилла Кудряшова, к ней особых претензий нет – «проектируемый ТЦ аккуратно вписан в окружающую застройку и зрительно её не давит. Бывало и хуже». Впрочем, эту точку зрения не разделяет министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. На прошедших накануне общественных обсуждениях, она отметила, что есть претензии как к параметрам объекта, так и к его внешнему оформлению.

- Если мы смотрим на проект, то его параметры достаточно масштабные. Верхняя отметка кровли здания – 20 метров. И действующие сейчас, и действующие на период разрешения строительства нормы говорили, что допускается новое строительство, если объект не выходит за параметры окружающей исторической застройки, - отметила Марина Ракова. - Мы прекрасно знаем этажность в этом квартале. Думаю, там общая высота не более 10-12 метров. Объект с отметкой кровли в 20 метров естественно появится на панораме. И это весьма существенно.

Есть претензии и по благоустройству. Как свидетельствует проектная документация, в качестве благоустройства здесь планируется только асфальто-бетонное покрытие.

- Я посмотрела на материалы отделки – это керамогранит. Тотальный и повсеместный, - рассказала Марина Ракова. - Я себе эту картинку нарисовала: в камерном уютном внутриквартальном пространстве у нас появляется неповоротливый мощный объект, который и давит на окружающую застройку, и не проходит по нормам пожарной безопасности. Я даже не представляю, как там может работать кран в период застройки. Он просто снесет фасады соседних зданий.

Сейчас этот проект отправлен на доработку. По словам собственника, он планирует в течение месяца исправить все недочеты. Однако эксперты уверены, что на переработку подобного проекта уйдет минимум полгода. А это значит, что к 800-летию Нижнего Новгорода Мытный рынок может предстать в нынешнем виде. В связи с этим министерство градостроительного развития призывает подумать скорее о реконструкции рынка, чем о строительстве капитального объекта.