Семье погорельцев с восемью детьми дали квартиру в Вознесенском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жуткая история вдовы с восемью маленькими детьми из поселка Сарма Вознесенского района, оставшихся без крыши над головой после пожара, поразила всю Нижегородскую область.

Напомним, огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме в ночь на 18 ноября. Молодая мать Наталья Шах едва успела выскочить на улицу со всеми своими детьми. Однако огонь не оставил от дома и следа – ни самого коттеджа, ни двора, ни скотины. За последнее время это уже не первая беда, которая пришла в дом этой семьи – ровно год назад Наталья лишилась супруга. Поэтому она даже представить не могла, как будет восстанавливать дом.

Сейчас семье уже дали все, в чем она нуждалась. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Однако без поддержки она не осталось – в тот же день губернатор Нижегородской области распорядился оказать ей материальную помощь и помочь с жильем. Сегодня Наталья Шах со своими домочадцами въехала в новую квартиру.

- Пока мы нашли промежуточный вариант в сложившейся ситуации. Квартира площадью около 60 метров, конечно, тесновата для такой большой семьи, - отметил глава местного самоуправления Вознесенского района Иван Мартынов. - Мы поможем отремонтировать жилье, где в дальнейшем они будут жить постоянно. Уже обсудили этот вопрос с подрядчиками.

От администрации семье подарили ноутбук. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме того, семье была выделена материальная помощь от районной администрации. Там же детям подарили ноутбук. Со своей стороны Вознесенская школа предоставила малышам всю необходимую технику для дистанционного обучения. Ну, а чтобы дети могли легко добраться до младших классов школы и детсада, им выделили транспорт.

Во время пожара вдова с малышами в одночасье лишилась всего нажитого имущества. ФОТО: "Нижний № 1"

- Я очень благодарна всем неравнодушным людям, откликнувшимся на нашу беду, - обратилась Наталья Шах к нижегородцам. - Наверное, иногда нужно пережить подобное несчастье, чтобы увидеть, сколько хороших людей вокруг. Администрация выделила нам квартиру для временного проживания и материальную помощь, люди помогли с мебелью и бытовой техникой. Нам принесли все - продукты, игрушки, канцелярские товары. Сейчас дети удобно устроились в новом жилье, примеряют новую одежду, разбирают игрушки и радуются жизни.