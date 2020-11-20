Самоизоляция в Нижегородской области осенью 2020: планируют ли ввести и для кого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нынешней осенью в Нижнем Новгороде вводят все новые и новые коронавирусные ограничения. Главный вопрос, который волнует нижегородцев – может ли повториться самоизоляция в Нижегородской области осенью 2020. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В некоторых регионах уже ввели жёсткие ограничения - например, в Бурятии, - отметил Глеб Никитин. - Но людям нужно работать, и не все могут это делать дистанционно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но пока стараемся сделать все, чтобы не вводить полную самоизоляцию, как было весной.

Стоит отметить, что о необходимости введения самоизоляции заговорила только одна из подписчиц губернатора. А вот все остальные, напротив, высказались резко против этой меры.

Напомним, сейчас действует самоизоляция в Нижегородской области только для пожилых нижегородцев старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Все они могут получить больничные листы на время действия ограничений. Ну, а чтобы у пенсионеров не было соблазна нарушать режим самоизоляции, были заблокированы их транспортные карты. Также рекомендовано «заморозить» абонементы в фитнес-клубах для этой категории граждан.