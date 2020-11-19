Главную новогоднюю ель Нижнего Новгорода установят к 20 декабря

Елку в этом году в Нижнем Новгороде поставят спонсоры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главную новогоднюю ель в Нижнем Новгороде установят к 20 декабря. Праздничная красавица традиционно появится в центре города, на площади Минина и Пожарского.

Как уточнили в городской администрации, украшать новый город к Новому 2021 году будут с 5 по 20 декабря – именно в этот срок и будет устанавливаться елка.

Как сообщалось ранее, в этом году власти Нижнего Новгорода по неизвестной причине отказались от установки ели, которая была приобретена в 2018 году за 10 миллионов рублей. Она радовала нижегородцев всего два праздника и очень полюбилась многим горожанам. Однако в этом году главную городскую ель поставит спонсор.

«Приобретение, монтаж и демонтаж центральной новогодней ели будут осуществляться за счет внебюджетных средств. Бюджетные деньги расходоваться не будут», - подчеркнули в мэрии.

Напомним, на украшение Нижнего Новгорода к 2021 году будет потрачено почти 50 миллионов рублей. На эти средства будут закуплены световые перетяжки, световые консоли и обьемно-пространственные композиции.

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