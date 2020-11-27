Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 ноября 2020 года: стали известны критерии госпитализации при COVID-19
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным на 01:00 27 ноября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 52 633 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 453 новых случая заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 677 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 46 734 жителя Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 1 112 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (5 772 человека) и Ленинский (3 828 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (1 821 человек).
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области
Фото: Яндекс
В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 577 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 850 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 21% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.
Напомним, что ранее Минздрав сообщил критерии госпитализации человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» или подозрением на него.
Также стало известно, что Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Борскую ЦРБ. В каждой палате владыка помолился о здравии больных, пообщался с пациентами и подарил им иконы Серафима Саровского и молитвословы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!