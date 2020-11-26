«Нижний Новгород понравился Диего»: Дмитрий Сватковский рассказал о своём знакомстве со знаменитым футболистом Марадоной

Они встретились на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Фото: Instagram Дмитрия Сватковского

В минувшую среду, 25 ноября, не стало одного из самых ярких футболистов современности Диего Марадона. Марадону оплакивают не только на его родине в Аргентине, но и по всему миру.

Так, на своей личной странице в Instagram депутат Государственнои Думы РФ Дмитрии Сватковскии попрощался с великим футболистом

- Не стало Диего Марадоны. Большая потеря для всего мира, потому что Марадона - историческая личность мирового масштаба, который вышел далеко за рамки своей страны, своего вида спорта. Марадону знают все, - пишет депутат.

Дмитрий Сватковский также вспомнил, как пообщался с Диего Марадона на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Их встреча состоялась в Нижнем Новгороде на матче Аргентина - Хорватия. В тот вечер великий футболист сильно переживал за свою сборную.

- Я поделился с ним своими воспоминаниями о том, как будучи мальчишкой, восхищался его игрой на чемпионате мира в 1986 году, немного рассказал о нашем городе, - делится Дмитрий Сватковский.

В свою очередь, Марадона поделился тем, что Нижний Новгород ему понравился, его впечатлил стадион и его расположение на слиянии двух рек. Тогда он сказал:

«Прекрасный стадион в цветах Аргентины – белом и голубом. Чувствую себя здесь как дома».

В тот день Марадона произвел впечатление доброжелательного, обаятельного и общительного человека не только на депутата, но и на 13-летнего нижегородца, который всю жизнь мечтал встретить знаменитого аргентинца.

Череда счастливых случаев помогла Данияру Ахметжанову встретить своего кумира. Сначала маленький нижегородец никак не мог заполучить билет на матч Аргентина – Хорватия, но в последний момент его отцу всё же удалось раздобыть один.

Затем мальчик узнал, что Марадона на стадионе и очень хотел встретиться с ним, но это тоже казалось невозможным – известный футболист находился в вип-ложе. Но встреча всё-таки состоялась, на мальчике тогда была майка с надписью MARADONA, которая и привлекла внимание футболиста.

В тот день у Данияра Ахметжанова сбылась мечта – он не только встретился с Марадоной, но и сфотографировался с ним и получил автограф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!