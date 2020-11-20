Семь главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Главной новостью минувшей недели, пожалуй, стало ужесточение коронавирусных ограничений в Нижегородской области. Главным образом они коснулись работы кафе, фитнес-клубов, детских кружков, а также рынков и магазинов.

Скоро декабрь, а там и Новый год не за горами. Уже в первые дни зимы улицы Нижнего Новгорода начнут украшать, создавая атмосферу праздника. Елку на площади Минина смонтируют к 20 декабря – это будет новая елка, на которую из бюджета не потратили ни рубля.

На этой неделе нижегородцы ощутили первое настоящее дыхание зимы: на улице существенно похолодало, и на водоемах встал тонкий лед. Первой жертвой нынешней зимы стал нижегородец, утонувший в озере на Щелоковском хуторе. Нижегородцев потрясла видеозапись с места гибели мужчины, снятая очевидцами. На жутких кадрах запечатлены последние минуты жизни человека, которого пытались спасти прохожие, но не смогли.

В понедельник Роспотребнадзор проводил проверку в дзержинской школе №20, где двумя днями ранее отравилось сразу несколько младшеклассников. Ребят с симптомами острой кишечной инфекции на «скорой» доставили в местную больницу. Результаты проверки пока не сообщаются.

18 ноября все соцсети облетело страшное видео из Вознесенского района, где сгорел дотла двухэтажный дом, в котором жила вдова с восемью детьми. К счастью, женщина успела вывести всех ребят на улицу.

На прошедшей неделе «Комсомолка» узнала подробности громкого скандала в Кулебаках, где у местного полицейского обнаружили шикарный особняк стоимостью 60 млн рублей. Как выяснилось, в городе огромное количество предпринимателей страдает от местных силовиков.

Получила свое продолжение и еще одна нашумевшая история: нижегородская женщина-маугли из села Озябликово нашлась после почти двухнедельного отсутствия. «Комсомолка» узнала, где Надежда Бушуева была все это время и как изменилась ее жизнь.