«Как там было хорошо!»: Нижегородская женщина-маугли, не мывшаяся 15 лет, нашлась после исчезновения

Сама Надежда Бушуева не рада, что "нашлась". Фото: "Кстати"

Надежда Бушуева, известная как нижегородская женщина-маугли из села Озябликово, нашлась спустя почти две недели своего отсутствия. Как выяснилось, все это время она жила в столице, но ее разыскала полиция после обращения неравнодушных односельчан.

«Сообщение поступило от одного из представителей администрации Вачского района, - рассказали «Комсомолке» в Нижегородском ГУ МВД. - На следующий день местонахождение данной гражданки было установлено, она находилась в другом регионе по личным делам».

Напомним, впервые о женщине-маугли из нижегородской глубинки стало известно летом этого года. Собственная мать превратила ее в затворницу. 42-летняя женщина 15 лет не мылась, спала на дохлых кошках и питалась кошачьим кормом.

Сама Надежда признается, что ей не хотелось возвращаться в родное Озябликово из столицы.

«Я была в гостях в Москве, - рассказала женщина журналистам программы «Кстати», которые навестили ее по возвращении домой. - Как там было хорошо! Ну зачем подняли переполох на пустом месте? Ну куда я от кого пропала?»

Надежда около Покровского монастыря в Москве. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая отшельница поведала, что все это время была у Ирины – той самой женщины, которая и увезла ее в Москву. Ирина приехала в Озябликово после того, как Надежду показали по телевизору в одном из ток-шоу.

«Я ей рассказала, как обстоит ситуация на данный момент, и она мне сказала: уезжай»,- говорит Надежда. В результате новоиспеченные подруги вместе отправились в столицу.

Судя по всему, в Москве Надежде было действительно хорошо. У женщины, которая совсем недавно ела кошачий корм и носила на голове многолетний нечесаный колтун, даже появилась страничка в социальной сети. Там опубликованы фотографии счастливой и модно одетой Надежды. Вот она около монастыря, вот крутит обруч, а вот пьет чай. Глядя на эти снимки, становится понятно, что отшельница, столько лет прожившая взаперти, посмотрела на мир другими глазами. Но все равно адаптация к современной жизни дается нелегко.

Судя по всему, Надежде было хорошо в столице. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Все, что сейчас происходит вокруг – для меня аномалия. Я еще даже не понимаю, что нужно или не нужно для жизни, для решения проблем», - сказала она. Также женщина призналась, что очень скучает по маме и ждет ее возвращения из больницы.

Кстати, по возвращению в родное село Надежду ждал неприятный сюрприз: в дом в очередной раз кто-то залез и учинил там бардак.

«Дома полный погром! – разводит руками Надежда. - Вскрыли дверь, утащили все материны бумаги, всё перерыли, разгромили, разбросали, забрали почти всех кошек!»

Это уже не первый случай, когда неизвестные проникают в жилище Бушуевых. Воришки унесли даже тот самый колтун, который был срезан с головы женщины-маугли. Еще до отъезда Надежда написала заявление, теперь взломщиков разыскивают правоохранители.