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Две фуры столкнулись на "встречке" в Балахнинском районе

В результате ДТП один человек погиб, еще один ранен
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Две фуры столкнулись в Балахнинском районе.

Две фуры столкнулись в Балахнинском районе.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла сегодня днем в Балахнинском районе Нижегородской области – там на двенадцатом километре обхода города Заволжье столкнулись сразу две фуры. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В результате один человек, еще один в больнице.

В результате один человек, еще один в больнице.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Авария произошла около 16:00 19 ноября, - рассказали в ведомстве. – 60-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем той же марки. В результате, один из водителей погиб, а другой попал в больницу. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Авария произошла на обходе города Заволжье.

Авария произошла на обходе города Заволжье.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, накануне мы писали о серьезной аварии на улице Родионова. Там иномарка «Инфинити» разлетелась в хлам при столкновении с автобусом. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель ПАЗика: при повороте налево он не предоставил преимущество в движении, в результате чего в него на полной скорости влетел «Инфинити».

ДТППроисшествия: ДТП

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