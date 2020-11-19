«Обожаю этот кадр!»: актриса Ирина Пегова растрогала поклонников своим детским фото

Ирина Пегова показала семейное фото, сделанное в 1982 году.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Нижегородская актриса Ирина Пегова показала свое семейное фото из детства. На стареньком снимке она с мамой и сестрой Таней у новогодней елки. Мама улыбается и обнимает своих дочек. За их спинами серпантин и новогодний «дождик» - в лучших советских традициях.
Ирина Пегова (справа). ее сестра Татьяна и мама. Фото: Instagram Ирины Пеговой
«Обожаю этот кадр! – написала Ирина в Instagram. - Фотограф в нашей огромной Пеговской семье был всегда один - несменный дядя Саша (папин брат). В кадре встречаем Новый год в доме у бабушки Веры!»
По словам актрисы, фото сделано в 1982 году. Маленькой Ире тогда было всего четыре года, на снимке она справа (в полосатой кофте). Слева – ее сестра Таня.
Поклонники актрисы растрогались этим снимком: еще бы, подобные фотографии есть у многих. Сколько воспоминаний рождают они в сердце!
«Такое тепло от этой фотографии! Не гламур, все настоящее», - написал decorator.kalachev.
«Какое это фото душевное! Я тоже вспоминаю Новый год. Такое же подобное фото есть» - поделилась tatyana.kostyrya.
«Детство - самое лучшее время», - подытожила marina321.75.
Кстати, у Ирины Пеговой очень теплые отношения с сестрой. Недавно она писала, что Татьяна – «свидетель всех взлетов и падений».
Ирина Пегова с сестрой Татьяной. Фото: Instagram Ирины Пеговой
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