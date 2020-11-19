ТЦ «Республика» эвакуировали в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Утром 19 ноября в Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТЦ «Республика». В общей сложности, из здания были выведены около ста человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете, - пояснили в ведомстве. – Оно поступило в 11:27. Сейчас на месте работают специальные службы.

Все посетители сейчас остаются на улице. Никого из них в торговый центр не пускают.

- Тут настоящий шухер, - рассказывают очевидцы в группе "Нижний Новгород. Без цензуры". - Приехали пожарные и полиция.

Напомним, в Нижнем Новгороде это уже не первый случай. За последние два года по городу прокатывалось сразу несколько волн эвакуаций. К счастью, все вызовы и телефонные звонки оказались ложными. Однако под эвакуацию попадали школы, вузы, торговые центры и даже суды.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за ситуацией. Вся информация будет оперативно обновляться.