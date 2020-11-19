Карантин объявлен в 14 школах и 79 детских садах Нижнего Новгорода

Ребята уходят на карантин как по ОРВИ, так и по коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезонный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями наблюдается в Нижнем Новгороде. В связи с этим отдельные классы в школах и группы в детских садах уходят на карантин – как по ОРВИ, так и по коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в настоящее время на карантин закрыто 18 классов в 14 школах Нижнего Новгорода, а также 104 группы в 79 детских садах областного центра.

Что касается области в целом, то в связи с превышением порога заболеваемости учеба приостановлена всего в 58 классах 43 образовательных учреждений (это всего 0,37% от общей численности классов в регионе), закрыто 173 группы в 143 детсадах (это 2,2% от общего количества групп дошкольных учреждений Нижегородской области).

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Нижегородской области остается напряженной. С начала пандемии в регионе умерло уже более тысячи человек. Сейчас ежедневно регистрируется свыше 400 заболевших.

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