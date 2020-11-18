Страшный пожар под Нижним Новгородом: У вдовы c восемью детьми дотла сгорел дом. ФОТО: "Нижний № 1"

Страшный пожар произошел минувшей ночью в поселке Сарма Вознесенского района Нижегородской области – там дотла сгорел частный дом. В результате, без крова над головой осталась вдова с восемью детьми.

- Наталья Шах - мама восьми маленьких детей. Самому старшему 16 лет, самому младшему – всего четыре, - сообщает канал «Нижний № 1№» - Муж умер год назад. А сегодня сгорел их дом. В огне остались все вещи, деньги, документы, и запасы на зиму. Маленькие дети почти голышом выбежали на улицу.

В огне пропали и деньги, и вещи, и все запасы на зиму. ФОТО: "Нижний № 1"

На кадрах, снятых на пожаре, видно, как малыши ежатся на морозе совсем без одежды. Вскоре информацию о ЧП подтвердили и в региональном ГУ МЧС.

- 17 ноября в поселке Сарма сгорел двухэтажный жилой дом, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сообщение о пожаре поступило в 23:17. Дом сгорел на площади 170 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 10 человек личного состава и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В настоящее время губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил оказать многодетной семье всю необходимую помощь.

Частный дом семьи сгорел дотла. ФОТО: "Нижний № 1"

- Потеря своего дома для семьи, где мама одна воспитывает восьмерых детей, - это большая трагедия, - отметил Глеб Никитин. - Правительство региона окажет всю необходимую помощь. Глава района Иван Мартынов уже обсудил с семьей возможность выделения муниципального жилья. Нужно, чтобы предложенные варианты устроили самих пострадавших.

Уже известно, что пострадавшие могут рассчитывать на материальную помощь, психологическую поддержку и помощь в обучении детей.