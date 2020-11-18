В Нижегородском кремле начались работы по укреплению склонов. ФОТО: Анна Давыдова.

На днях нижегородцы с удивлением заметили тяжелую технику, работающую на территории Нижегородского кремля. У многих это вызвало серьезные опасения – откуда там взялась техника и чем это грозит кремлю?

- В связи с аварийным состоянием склонов в Нижегородском кремле на участке от Коромысловой до Ивановской башни введен режим повышенной готовности, - рассказали «Комсомолке» в Управлении делами правительства Нижегородской области. – Соответствующее постановление приняла администрация Нижнего Новгорода. В связи с этим управлением делами правительства Нижегородской области были организованы противоаварийные работы на этом участке.

По данным управления, на склоне Нижегородского кремля на участке от Часовой до Ивановской башни ведутся первоочередные противоаварийные работы. Они связаны с укреплением склона.

- Земляные работы проводятся в соответствии с согласованным разделом об обеспечении сохранности объекта археологии «Культурный слой города», получившим положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), - пояснили в управлении. - Что касается фотографий, размещенных в социальных сетях, то на них видны работы по монтажу свайного поля, позволяющие укрепить склоны склона.

На время работ подрядчику пришлось временно демонтировать забор с информацией о проводимых работах. Однако в скором времени ограждение будет восстановлено.