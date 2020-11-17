19-летняя нижегородская танцовщица Ксения Горячева прошла в финал шоу "Танцы" на ТНТ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

14 ноября в эфир телевидения вышел выпуск программы "Танцы" на ТНТ, в котором нижегородская танцовщица Ксения Горячева прошла финальный отбор для участия в самом масштабном танцевальном проекте страны. Ксении всего 19 лет, но уровень её мастерства отметил каждый из судей и, конечно же, каждый из многочисленного фан-клуба девушки.

Выступление будущей финалистки действительно было эффектным. Номер Ксения станцевала с двумя другими участницами шоу. Все трое были одеты в костюмы самок богомола. Впечатляющий динамичный танец сопровождала яркая музыка и световое представление. Выступление сорвало шквал аплодисментов.

Ксения Горячева выступала с двумя другими участницами шоу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Понимала, что возможен любой исход, но верила до последнего. Поэтому реакция была искренней! — пишет сама финалистка в своём инстаграм-профиле.

А реакция Ксении действительно была бурной. К этому её подтолкнула накалившаяся атмосфера в момент, когда судьи озвучивали свой выбор. Мигель отметил высочайший уровень хореографии Ксении, особенно он выделил один элемент, который, по словам наставника, его заворожил. Но тем не менее, как наставник он отказался брать Ксению Горячеву в свою команду. Мигель считает, что местами Ксюша не дотянула до желаемого уровня. Следом Егор Дружинин согласился, что нижегородка — профессионал. Он даже не побоялся заявить, что Ксюша танцует "лучше всех" на проекте. Но за словами похвалы последовал второй отказ от члена жюри. Егор Дружинин сослался на то, что он не увидел достаточного уровня самобытности и артистизма в танце Ксении. Разумеется, два отказа из трёх уже выбили девушку из равновесия и она прослезилась. Вся надежда оставалась на третьего наставника — Татьяну Денисову. К слову, изначально Ксюша метила именно в её команду, а уже после была открыта любому итогу. С замиранием сердца, пока на фоне напряжённая музыка нагнетала атмосферу, танцовщица и весь зал ждала последнего решения от судьи.

Ксении всего 19 лет, но все судьи отметили уровень её мастерства. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Ксюша, боюсь, я тебя не обрадую, — начала свою речь Татьяна Денисова, отчего Ксюша залилась слезами. — А осчастливлю! Ты в моей команде.

После этих слов нижегородская танцовщица плакала уже от счастья и явно испытала бурный восторг.

Нижегородку взяла в команду Татьяна Денисова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Спасибо, что разглядели, — напишет она позже в своём инстаграме, обращаясь к своей наставнице.

В комментариях под видео выступления 4,5 тысячи пользователей поддержали Ксюшу и пожелали удачи: "Ты лучшая! И всегда ей будешь! Поздравляю, красотка!", "Посмотрела ваши видео на YouTube — вы прекрасны! Я очень рада, что вы попали в команду к Татьяне", "Ксюша, это колоссальное напряжение и взрыв эмоций в конце! Ты огромная молодец. Желаю, чтобы всё получилось", "Какие эмоции, как много волнения, но ты всё равно победитель". Поклонники наперебой повторяют, как сопереживают своей любимице, как желают успеха и гордятся ею.

Ксения Горячева прошла финальный отбор в шоу "Танцы" на ТНТ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И мы в "Комсомолке" гордимся Ксенией и держим кулачки за её победу.

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