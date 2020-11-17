Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 ноября 2020 года: в 23 районах области за сутки не обнаружили новых заражений Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 403 случая новых заражений коронавирусом. Таким образом число заражённых в регионе перешагнуло отметку в 48 тысяч. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 48 210 человек. Положительные показатели за последние 24 часа снизились ещё больше. Всего 125 человек побороли коронавирус. По последним данным, в Нижегородской области полностью излечились 40 364 жителя. К сожалению, 12 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону остаётся стабильной. Суммарное число жертв COVID-19 составляет теперь 982 человека. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним. Примечательно, что в 23 районах Нижегородского региона новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, день назад стало известно, что театры и концертные залы Нижегородской области возобновляют свою работу. Соответствующие изменения внёс Глеб Никитин в Указ о повышенной готовности. Кроме того, учреждения культуры продолжат получать финансовую поддержку до конца 2020 года.

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