«Он откликается по имени»: Нижегородская семья третий месяц разыскивает сбежавшего ручного лиса

Мистера Фокса, который ушел по-английски, разыскивают уже третий месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В обычной нижегородской семье необычная пропажа: сбежал домашний лис по кличке Жулик. Рыжего беглеца разыскивают уже третий месяц, но пока безрезультатно.

Хозяйка рыжего – Анна Здюмаева - живет с семьей в частном доме в районе Анкудиновского шоссе, поэтому с содержанием лисы большой проблемы не было. Для него построили вольер, а не так давно и вовсе обнесли участок сеткой рабица, чтобы рыжий мог свободно гулять на участке. Но однажды другой их питомец – маламут по кличке Снег – прогрыз рабицу, и Жулька сбежал.

«Это случилось в начале сентября, - вздыхает Анна. – Я размещала объявления везде, где только можно. По-моему, уже весь город знает, что мы ищем лису. То и дело мне скидывают фотографии лис: то тут, то там – даже на площади Минина один раз видели рыжую. Мы сразу все бросаем и мчимся туда, но, увы, Жульку так и не нашли».

По словам Анны, это не первый побег хитрого лиса, поэтому на него давно одели ошейник с жетоном, на котором указан номер телефона. Нашедшие его люди звонили по номеру, и хозяева забирали беглеца - иногда даже за деньги. Как раз после очередного такого побега и было решено поставить забор из сетки, чтобы лис мог спокойно гулять на участке. Как в известной поговорке: хотели, как лучше, а получилось, как всегда.

Сама Анна думает, что Жульку или кто-то прибрал к рукам, или же он погиб. Но надежда найти беглеца все же есть.

«Как мне сказали ветеринары, в лесу прирученная лиса, скорее всего, не выживет, а в городских условиях есть шансы найти пропитание», - поделилась девушка.

Правда, как ей удалось выяснить, все лисы абсолютно одинакового окраса и отличаются в основном лишь размером. Так что из особых примет Жульки остается только ошейник с жетоном, который – Анна уверена – он не мог снять сам.

«Это не собачий свободный ошейник, а текстильный, плотно прилегающий к шее, - говорит хозяйка. – Он никогда не беспокоил Жульку, и тот никогда не пытался его снять».

«То ли кутенок, то ли медвежонок»

Жулька появился в семье Анны слепым новорожденным кутенком. Его нашли на даче в 60 километрах от Нижнего Новгорода.

«Однажды мы приехали туда ранней весной, - вспоминает Анна. – В день приезда видели на участке лису – обычное дело, ведь дом стоит на опушке леса. А ночью услышали какой-то странный звук, доносящийся из-под пола. Мы вскрыли пол и увидели его – не то кутенка, не то медвежонка. Он был слепой, ему было 3-5 дней от роду».

И только несколько мгновений спустя девушка, вспомнив об увиденной днем лисе, поняла, что это никто иной, как лисенок. Вероятно, рыжая плутовка родила малышей под домом, всех перетаскала в другое место, а этого кроху не успела. В надежде вернуть малыша Анна, предварительно проконсультировавшись с ветеринарами, положила его в контейнер и отнесла в лес.

«Мы очень переживали, что он замерзнет. Я не спала всю ночь! – вспоминает она. – Как только наступило утро, сразу же побежали в лес. К счастью, малыш был невредим».

Далее семья предприняла все попытки, чтобы пристроить лисенка в надежные руки.

«Мы звонили по зоопаркам и заповедникам, но простая лиса оказалась никому не нужна, - разводит руками Анна. – И нам пришлось оставить его себе: ну не бросать же такого крошку на верную смерть! Нашли врача, который раньше занимался лисами. Сделали прививки, ветпаспорт, и он стал жить у нас. Мы очень его любим. Он такой необыкновенный!»

С маленьким лисенком хлопот в доме прибавилось: каждые три часа Анна кипятила молоко и поила его из шприца. По ее словам, Жулик совсем не боится людей. В доме всегда было полно гостей, поэтому лис вырос ручной, как собака, и даже откликался на свое имя.

«Меня затравили зоозащитники!»

Анна признается: она сто раз пожалела о том, что обратилась к людям за помощью и предала эту историю огласке.

«На меня обрушились тонны негатива от зоозащитников! - рассказывает нижегородка. – Что мне только не пришлось выслушать! Они считают, что сбежавшее животное – это халатность. Никто же не знает, что такое держать лису… Нас уже назвали и халатными хозяевами, и раздолбаями. Зоозащитники писали мне в «личку» и доводили до слез».

Однако по разговору с Анной мы не смогли сделать вывод, что она безответственная хозяйка. Девушка прекрасно подкована в вопросах содержания лис, их поведения, физиологии и прочем. Она искренне расстроена потерей любимца, очень скучает по Жульке и все еще надеется, что беглец вернется в семью.

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