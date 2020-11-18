«Инфинити» разбилась в хлам при столкновении с автобусом на Родионова

Дорогая иномарка получила серьезные повреждения. Фото: Дима Подаров

Страшная авария произошла минувшим вечером на улице Родинова. Там в районе «Фантастики» около 22:15 столкнулись «Инфинити» и рейсовый автобус.

По предварительным данным ГУ МВД России по Нижегородской области, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель ПАЗика: при повороте налево он не предоставил преимущество в движении, в результате чего в него на полной скорости влетел «Инфинити».

Удар был такой силы, что вся «морда» дорогой иномарки оказалась полностью смятой, как консервная банка, а у автобуса разорвало кузов в районе задних дверей.

У автобуса разорвало кузов. Фото: Дима Подаров

«Грохот стоял на всю округу! Проезжал мимо – страшное зрелище!» - пишут очевидцы в соцсетях.

Как сообщают нижегородцы, ставшие свидетелями аварии, автобус следовал по маршруту 225 – «Кстово – Автостанция Сенная».

В результате столкновения пострадал 24-летний водитель «Инфинити»: он доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.То, что водитель остался жив при таких повреждениях машины - пожалуй, можно назвать чудом.

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