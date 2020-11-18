Названы самые популярные имена младенцев в Нижегородской области

С начала года по настоящее время в регионе родился 23 051 ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбор имени для новорожденного ребёнка – это всегда очень ответственный и волнительный момент для обоих родителей. Для кого-то выбрать имя для малыша простое дело, но в то же время есть и те люди для кого выбор имени, наоборот, трудная задачка.

Так, традиционно список самых популярных имен, которыми называют нижегородцы своих детей, представили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Второй год подряд самым популярным мужским именем в регионе считается Артём. В 2020 году 629 малышей назвали именно так. Среди новорожденных мальчиков ТОП также вошли имена Александр, Михаил, Максим, Иван, Матвей, Дмитрий, Егор, Кирилл и Роман.

А вот среди имен для девочек на первом месте сейчас имя София, так назвали 552 новорожденные малышки. На втором месте по популярности в Нижегородской области находится имя Виктория, а на третьем – Анастасия.

Отметим, что с начала года по настоящее время в регионе родился 23 051 ребенок, из них 11 926 мальчиков и 11 125 девочек.

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