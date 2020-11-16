МВД России разработало памятку о безопасной покупке биологически активных добавок

МВД России выпустило памятку для граждан о безопасной покупке пищевых добавок, биологически активных добавок (БАД) или лекарственных препаратов в зарубежных интернет-магазинах.

Как предупреждает инструкция, россияне должны помнить о том, что в зарубежных препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, которые либо запрещены, либо их оборот может быть ограничен на территории России. Более того, за их приобретение может грозить уголовная ответственность.

Памятка МВД России.

Уголовное законодательство Российской Федерации гласит, что за приобретение, хранение и сбыт подобных препаратов предусмотрено:

— лишение свободы на срок от 3 до 12 лет за незаконное перемещение сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации (ст. 226.1 УК РФ),

— лишение свободы на срок от 2 до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушений правил обращения с ними (ст. 234 УК РФ).

Памятка от МВД рекомендует также изучить приведённую ниже нормативно-правовую базу:

— Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

— Список сильнодействующих веществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации;

— Список ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации;

— Крупный размер сильнодействующих веществ для целей ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Граждан призывают внимательно изучить нормативную правовую базу и сохранять бдительность!