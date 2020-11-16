Нижегородцев ожидает морозная и солнечная неделя Фото: Виталий КАРНАУХ

Синоптики прогнозируют, что в ближайшую неделю Нижегородскую область накроет мощный антициклон. Именно он и будет виновником настоящих зимних морозов в первой половине недели. А вот уже после, начиная со среды или четверга, температура воздуха вернётся к привычным для ноября отметкам.

16 ноября, понедельник, будет солнечным и без осадков. Синоптики обещают, что температура воздуха утром опустится до -8, а днём чуть потеплеет до -5. Сильного ветра не будет – его скорость составит примерно 2,5 метра в секунду, ветер юго-восточный. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

Вторник, 17 ноября, продолжит радовать нижегородцев ярким солнцем. Утром столбики термометров не поднимутся выше -11 градусов, а днём – выше -6 градусов. Атмосферное давление будет на уровне 768 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит около 2,7-3 метров в секунду.

Среда, 18 ноября, тоже заготовила для жителей Нижнего Новгорода солнечные лучи, но к вечеру положение изменится – синоптики прогнозируют облачность. Атмосферное давление также упадёт с 768 миллиметров до 761 миллиметра ртутного столба. Днём температура воздуха ожидается -5-4 градуса.

Четверг, 19 ноября, станет переломным на этой неделе. Относительно потеплеет до -2 градусов, небо над Нижним Новгородом будет пасмурное. Атмосферное давление упадёт ещё сильнее – до 755 миллиметров ртутного столба. Ветер усилится до 7 метров в секунду, ветер юго-западный.

Снова облачно будет в пятницу, 20 ноября, хоть утром и вечером к нижегородцам всё же заглянет солнце. Днём потеплеет до -1 градуса, а утром столбики термометров не поднимутся выше -4. Скорость ветра снизится до 4-6,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754-756 миллиметров ртутного столба.

Ну, а в выходные, 21 и 22 ноября, город накроет уже привычная нам пасмурная погода. Температура днём будет варьировать от -3 до -1 градуса, зато ветер будет достаточно слабый. Его скорость составит около 2-2,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет равно ориентировочно 758-754 миллиметрам ртутного столба.

Поэтому нижегородцам пора признать, кто этого сделать ещё не успел, что зима наступает. И быть во всеоружии.

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