Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 ноября 2020 года: театры и концертные залы возобновят работу в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 412 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом число заражённых в регионе приближается к отметке в 48 тысяч. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 47 807 человек. Положительные показатели за последние 24 часа существенно снизились. Всего 148 человек побороли коронавирус. Теперь, по последним данным, в Нижегородской области полностью излечились 40 239 жителей. К сожалению, 13 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону остаётся стабильной. Суммарное число жертв COVID-19 составляет теперь 970 человек. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера стало известно, что театры и концертные залы Нижегородской области возобновляют свою работу. Соответствующие изменения внёс Глеб Никитин в Указ о повышенной готовности. Кроме того, учреждения культуры продолжат получать финансовую поддержку до конца 2020 года.

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