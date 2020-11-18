«Чудесное спасение»: Три магнита достали врачи из носа двухлетнего нижегородца

Родители с ребенком ночью примчались в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде врачи извлекли из носа двухлетнего мальчика три круглых магнита. Об этом сообщает медицинское информационное агентство «Стационар-пресс».

Вообще-то этой игрушкой, фрагментами которой являются злополучные магниты, играли старшие дети. И то ли ее забыли убрать, то ли шарики куда-то закатились – но их нашел самый маленький член семьи. Недолго думая, любознательный малыш один за другим засунул магниты в ноздри.

Когда родители заметили, что в дыхательных путях ребенка находится какое-то инородное тело, стало понятно, что самостоятельно достать его не получится. Так, уже среди ночи 16 ноября они мчались в детскую областную больницу. К счастью, все закончилось благополучно: врачи без промедления достали из носа маленького крохи сразу три магнита диаметром 3 мм каждый.

Счастью родителей не было предела. Они были так благодарны врачам, что оставили восторженный отзыв.

«Дежурные врачи среагировали оперативно, оториноларинголог Людмила Анатольевна Короткова четко и профессионально извлекла три круглых магнита. Это было поистине чудесное спасение! Выражаем благодарность дежурному медперсоналу НОДКБ», - говорится в отзыве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!