Ваган Багдасарян получил штраф за срыв сроков реконструкции «шахматного дома»

Шахматный дом нуждался в реставрации уже давно. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Собственник «шахматного дома» Ваган Багдасарян получил штраф за срыв сроков реконструкции старинного особняка, которая длится уже более полутора лет, и до сих пор сроки ее завершения неясны.

Сейчас реставрационные работы приостановлены, потому что собственник разорвал договор с предыдущим подрядчиком, а нового найти не может. Как стало известно в ходе выездного совещания, которое провел замгубернатора Сергей Морозов, Ваган Багдасарян обратился за помощью к профессиональному сообществу реставраторов Нижнего Новгорода.

«Вопрос о проведении реставрации данного здания будет рассмотрен на общественном совете при управлении госохраны объектов культурного наследия. Туда также пригласят представителей Союза реставраторов. Собственник обратился к профессиональному сообществу с просьбой подобрать квалифицированного подрядчика. Надеюсь, что в ближайшее время будут исправлены все замечания управления госохраны и работы на объекте возобновятся», - рассказал Сергей Морозов. Также он дал профильным подразделениям привести в порядок фасады зданий на улице Пискунова.

Напомним, реставрация знаменитого дома с авгурами на улице Пискунова,35 началась в апреле 2019 года. К тому моменту здание уже находилось в крайне плачевном состоянии и разваливалось буквально на глазах: собственник много лет не предпринимал никаких действий по сохранению объекта культурного наследия. Во время реставрационных работ здание просто рухнуло. К счастью, ценные элементы интерьера к тому моменту из особняка уже вывезли - в частности, в особняке отлично сохранился полный комплект дверей в стиле модерн.

Что касается Мытного рынка, собственником которого также является Ваган Багдасарян, то от строительства торгового центра на его месте он отказался.

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