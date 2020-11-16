Свой лес, частный пруд и особняк за 60 миллионов рублей: Роскошные владения нашли у нижегородского полицейского

Роскошные владения нашли у нижегородского полицейского. ФОТО: Кстати.

В последние несколько лет жители небольшого городка Кулебаки Нижегородской области с удивлением заметили у себя нетипичную картину – сначала появился роскошный особняк, потом огромный гараж, затем большая баня. Рядом за высоченным забором они обнаружили частный пруд и лес. Причем принадлежало это все не олигархам и не нефтяным магнатам, а обычному полицейскому.

- Это роскошное имение находится в нашем городе, - рассказал житель города Кулебаки Роман Рулев журналистам «Кстати». – Огромный дом, баня, частный пруд – все это принадлежит даже не начальнику МВД, а его заместителю. Мы показывали эти снимки риэлторам. Они оценили этот дом даже без внутреннего убранства в 60 миллионов рублей. Соответственно, возникает вопрос, откуда эти деньги? Его супруга работает в этом же отделе полиции, его тесть – раньше тоже здесь работал.

На весь город Кулебаки – это пока один-единственный дом такого масштаба. Поэтому среди местных жителей он уже стал настоящей достопримечательностью, впору экскурсии водить. Но скоро он перестанет быть таким уж уникальным – в 30 метрах от него вовсю идет стройка другого особняка, принадлежащего обычному оперативнику. Даже в недостроенном виде он оценивается в 20 миллионов рублей. А ведь рядом тоже будут роскошные владения – свои собственные лес и пруд. Удивляет и скорость строительства – все они вырастают буквально за 2-3 года.

- Откуда они только деньги берут? – удивляются местные жители. – Ведь у нас в городе зарплаты у людей 27-30 тысяч рублей!

В самом МВД данную информацию пока никак не прокомментировали. Однако в СУ СКР по Нижегородской области уже начали доследственную проверку по данному факту.