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Фотоконкурс - 2020

Выбери Лучшего питомца-2020

Голосование продлится с 16 по 27 ноября
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Конкурс «Лучший питомец» стартует в Нижнем Новгороде.

Конкурс «Лучший питомец» стартует в Нижнем Новгороде.

«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Лучший питомец-2020». В течение двух недель на нашем сайте пройдет голосование, по итогам которого шесть домашних животных, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки и дипломы.

Обращаем ваше внимание, что в конкурсе могут участвовать ТОЛЬКО собаки и кошки.

Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями вашей кошки или собаки на почту kpnn@phkp.ru.

Обаятельно укажите в теме письма слово «Питомец». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование стартует утром 16 ноября и заканчивается 27 ноября в 17:00. Шесть победителей будут приглашены на церемонию награждения.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся животных можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

Партнеры конкурса:

Наполнители туалетов для домашних животных Cat's Best

Логотип компании.

Логотип компании.

Косметика для животных "Гудмэн"

Логотип компании.

Логотип компании.

Наполнители для лоточков, Кошачья мята ТМ "Белый друг"

Логотип компании.

Логотип компании.

Натуральные сухие корма для животных

Логотип компании.

Логотип компании.

Конкурс "КП"

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