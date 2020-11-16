Выбери Лучшего питомца-2020

Конкурс «Лучший питомец» стартует в Нижнем Новгороде.
«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Лучший питомец-2020». В течение двух недель на нашем сайте пройдет голосование, по итогам которого шесть домашних животных, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки и дипломы.
Обращаем ваше внимание, что в конкурсе могут участвовать ТОЛЬКО собаки и кошки.
Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями вашей кошки или собаки на почту kpnn@phkp.ru.
Обаятельно укажите в теме письма слово «Питомец». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.
Голосование стартует утром 16 ноября и заканчивается 27 ноября в 17:00. Шесть победителей будут приглашены на церемонию награждения.
Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся животных можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!
Партнеры конкурса:
Наполнители туалетов для домашних животных Cat's Best
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Косметика для животных "Гудмэн"
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Наполнители для лоточков, Кошачья мята ТМ "Белый друг"
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Натуральные сухие корма для животных
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