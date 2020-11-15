Театры и концертные залы возобновят работу в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно нововведениям, на втором этапе снятия ограничений допущена работа оперных зданий, театров, концертных залов и мюзик-холлов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

— Мы находимся на втором этапе снятия ограничений. А это значит, что концертные залы и театры могут возобновить свою работу. Сейчас очень важно сохранить деятельность театров даже в текущих условиях. Для принятия этого решения мы консультировались с санитарными врачами, представителями сферы культуры и индустрии развлечений. Мы тщательно проанализировали возможные риски, в том числе и по опыту других регионов. Сейчас ситуация с заболеваемостью достаточно стабильна. Это вовсе не означает, что угроза миновала, но учитывая тяжелейшее положение дел в отрасли культуры, вместе с врачами мы решили разрешить работу с жёсткими ограничениями, — пояснил Глеб Никитин.

После чего добавил, что подавляющее большинство организаций готово и может выполнять все необходимые санитарные требования. В Указе будут прописаны дополнительные требования. К примеру, сейчас залы обязаны быть заполнены не более чем на 30%. Уже на третьем этапе снятия ограничений эти рамки раздвинутся до ровно половины зала. Рассадка допускается, разумеется, только со строгим соблюдением социальной дистанции не менее двух метров и только на сидячие места. Соблюдение этих требований будет серьёзно контролироваться.

Помимо прочего, к дополнительным требованиям относятся также отмена антрактов во время любого рода представления — будь то концерт или спектакль, — отмена работы буфетов, гардеробов. Поток зрителей обязан быть разобщён, контакт зрителей и артистов запрещён. Развлекательные мероприятия и программы для зрителей до и после спектаклей и других представлений остаются под запретом.

Глава региона внёс изменения, вместе с тем, и в Указ «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». С этого момента театры и концертные залы, даже возобновив свою работу, могут пользоваться мерами поддержки до конца этого года.

— Понятно, что работа в формате серьёзных ограничений не позволит обеспечить необходимый приток средств. Поэтому поддержка будет продолжена. Организации, которые обратятся за получением субсидий на выплату зарплат и услуг ЖКХ, смогут получить средства и за весь период вынужденного простоя, — подвёл итоги Глеб Никитин.

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