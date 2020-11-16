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Натуральный состав и витамины: Какой корм обеспечит здоровье собаки

Компания «Живая Сила» разработала натуральные корма для домашних любимцев
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Натуральный состав и витамины: Какой корм обеспечит здоровье собаки.

Натуральный состав и витамины: Какой корм обеспечит здоровье собаки.

Каждый из нас, владельцев четвероногих друзей, рано или поздно сталкивается с вопросом здорового питания своих питомцев. То у собаки появляется аллергия, то состав корма вызывает сомнения, а иногда питомцу не нравится вкус.

Индивидуальный подход к питанию вашего питомца – это залог его отличного самочувствия.

Индивидуальный подход к питанию вашего питомца – это залог его отличного самочувствия.

Наша команда ездового спорта "Живая Сила" решила сделать гарантированно качественный корм. Для нас важны:

1. прозрачный процесс производства (видео с производства скоро будет);

2. понятный натуральный состав без химикатов;

3. возможностью гибко менять рецептуру в зависимости от потребностей наших питомцев;

4. индивидуальный подход к собакам с учетом их возраста и активности;

5. доступная цена при отличном качестве.

И нам это удалось!

Корма компании "Живая сила" полностью изготовлены из натуральных продуктов.

Корма компании "Живая сила" полностью изготовлены из натуральных продуктов.

Представляем Вашему вниманию профессиональные и на 100% натуральные корма компании «Живая сила».

В наших кормах мы используем ингредиенты со всех уголков России. Кроме говядины, мяса индейки и всевозможных сортов рыб, мы включили в состав корма бурые водоросли, тыкву, лен, растительные масла, хвойную муку и многое-многое другое. В итоге наши питомцы получают не просто сбалансированный корм, а по-настоящему полезное питание без искусственных добавок.

Компания ездового спорта «Живая Сила» разработала натуральные корма для домашних любимцев.

Компания ездового спорта «Живая Сила» разработала натуральные корма для домашних любимцев.

Корм компании «Живая Сила» создан благодаря рекомендациям ведущих ветеринарных врачей, кинологов и заводчиков, а также при активном участии спортсменов ездового спорта России. Мы ответственно подошли к разработке и производству кормов с высоким содержанием свежего мяса, рыбы и комплексом природных компонентов.

Важно знать, что сухой корм подходит всем без исключения породам собак и может являться единственной пищей с самого раннего возраста. Главное, что при этом корм должен быть натуральным, и его основу должны составлять белки животного происхождения.

В кормах используются ингредиенты со всех уголков России.

В кормах используются ингредиенты со всех уголков России.

Индивидуальный подход к питанию вашего питомца – это залог его отличного самочувствия. В зависимости от потребностей и возраста вашей собаки вы можете выбрать корм из двух наших линеек. Мы представляем серию «Спорт» для активных спортивных собак и «Будь Здоров!» – для собак всех пород и разных возрастов.

Помните, что для хорошего аппетита собаке требуется то же, что и нам: физические нагрузки, качественное меню и хорошее настроение. После смены корма внимательно понаблюдайте за состоянием собаки. Поведение и внешний вид вашего питомца расскажут гораздо больше, чем все мнения, статьи и интервью вместе взятые.

Уверены, что корм «Живая Сила» принесет удовольствие вашей собаке, укрепит ее здоровье и поможет наслаждаться жизнью.

Логотип компании.

Логотип компании.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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