Натуральный состав и витамины: Какой корм обеспечит здоровье собаки.

Каждый из нас, владельцев четвероногих друзей, рано или поздно сталкивается с вопросом здорового питания своих питомцев. То у собаки появляется аллергия, то состав корма вызывает сомнения, а иногда питомцу не нравится вкус.

Индивидуальный подход к питанию вашего питомца – это залог его отличного самочувствия.

Наша команда ездового спорта "Живая Сила" решила сделать гарантированно качественный корм. Для нас важны:

1. прозрачный процесс производства (видео с производства скоро будет);

2. понятный натуральный состав без химикатов;

3. возможностью гибко менять рецептуру в зависимости от потребностей наших питомцев;

4. индивидуальный подход к собакам с учетом их возраста и активности;

5. доступная цена при отличном качестве.

И нам это удалось!

Корма компании "Живая сила" полностью изготовлены из натуральных продуктов.

Представляем Вашему вниманию профессиональные и на 100% натуральные корма компании «Живая сила».

В наших кормах мы используем ингредиенты со всех уголков России. Кроме говядины, мяса индейки и всевозможных сортов рыб, мы включили в состав корма бурые водоросли, тыкву, лен, растительные масла, хвойную муку и многое-многое другое. В итоге наши питомцы получают не просто сбалансированный корм, а по-настоящему полезное питание без искусственных добавок.

Компания ездового спорта «Живая Сила» разработала натуральные корма для домашних любимцев.

Корм компании «Живая Сила» создан благодаря рекомендациям ведущих ветеринарных врачей, кинологов и заводчиков, а также при активном участии спортсменов ездового спорта России. Мы ответственно подошли к разработке и производству кормов с высоким содержанием свежего мяса, рыбы и комплексом природных компонентов.

Важно знать, что сухой корм подходит всем без исключения породам собак и может являться единственной пищей с самого раннего возраста. Главное, что при этом корм должен быть натуральным, и его основу должны составлять белки животного происхождения.

В кормах используются ингредиенты со всех уголков России.

Индивидуальный подход к питанию вашего питомца – это залог его отличного самочувствия. В зависимости от потребностей и возраста вашей собаки вы можете выбрать корм из двух наших линеек. Мы представляем серию «Спорт» для активных спортивных собак и «Будь Здоров!» – для собак всех пород и разных возрастов.

Помните, что для хорошего аппетита собаке требуется то же, что и нам: физические нагрузки, качественное меню и хорошее настроение. После смены корма внимательно понаблюдайте за состоянием собаки. Поведение и внешний вид вашего питомца расскажут гораздо больше, чем все мнения, статьи и интервью вместе взятые.

Уверены, что корм «Живая Сила» принесет удовольствие вашей собаке, укрепит ее здоровье и поможет наслаждаться жизнью.