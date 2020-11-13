Ученый-маугли и смерть бабушки нижегородского стрелка: Десять главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю

Представляем обзор новостей за неделю. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прошедшая рабочая неделя выдалась достаточно богатой на различные события, происшествия и громкие дела. «Комсомолка» собрала для читателей дайджест самых заметных событий в Нижегородской области за последние дни.

В начале недели власти Нижнего Новгорода официально заявили, что дом на Краснодонцев, где летом произошел взрыв, будет снесен. По результатам экспертиз здание было признано аварийным и не пригодным для дальнейшего проживания.

По-прежнему одной из обсуждаемых темой остается коронавирус. Эпидемиологическая обстановка в регионе по-прежнему остается тяжелой, поэтому КЗ «Юпитер» перенес все запланированные до конца года выступления артистов. Нижегородцы возмущены, потому что по новому закону не могут сдать билеты на концерты, которые перенесли на полгода и даже на год. Однако еще большее разочарование пришло спустя несколько дней: глава региона Глеб Никитин заявил, что все массовые мероприятия в Нижегородской области на Новый год отменяются, а кафе в новогоднюю ночь будут закрыты для посетителей.

Сейчас в Нижегородской области ежедневный прирост заболевшими COVID-19 составляет более 400 человек. Нижегородцы массово жалуются, что в аптеках нет необходимых лекарств. За «Парацетамолом» приходится побегать, а уж антибиотики и вовсе днем с огнем не найдешь!

Ночью 10 ноября в Канавинском районе произошла крупная авария на коллекторе, из-за чего около 400 тысяч человек – жители Автозаводского района – остались без воды. К счастью, водоснабжение удалось восстановить уже к 4 утра.

Экватор рабочей недели отметился громким скандалом вокруг «Нижегородского водоканала», где 11 ноября весь день проходили обыски. В итоге был арестован генеральный директор компании Николай Николюк. Он и еще шесть топ-менеджеров подозреваются в создании организованного преступного сообщества в Нижнем Новгороде.

В минувший четверг, ровно через месяц после кровавой бойни в Борском районе, в больнице скончалась бабушка нижегородского стрелка Галина Монахова. Таким образом, количество жертв 18-летнего убийцы выросло до четырех.

Еще одно тревожно происшествие случилось в пятницу: в Нижнем Новгороде мужчина обстрелял из «травмата» бригаду скорой помощи.

На днях в нижегородской глубинке обнаружили еще одного маугли: им оказался перспективный ученый, который сидит в забытом Богом домике среди гор мусора и пишет диссертацию по физике. 36-летний мужчина не моется и выглядит как леший из сказки.

Под конец рабочей недели стало известно, что открытие платных парковок в Нижнем Новгороде переносится на более поздний срок. Так, первые 16 зон в тестовом режиме запустят лишь в декабре.

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