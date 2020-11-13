Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 ноября 2020 года: в новогоднюю ночь нижегородские рестораны останутся закрытыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 421 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом число заражённых в регионе перешагнуло отметку в 46,5 тысячи. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 среди нижегородцев 46 521 человек. Положительные показатели за последние 24 часа немного снизились после вчерашнего рекорда. 476 человек побороли коронавирус. Теперь, по последним данным, в Нижегородской области полностью излечились 39 224 жителя. К сожалению, снова 14 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону остаётся стабильной. Суммарное число жертв COVID-19 составляет теперь 933 человека. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним. Примечательно, что в 18 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что сегодня стало известно, как будут работать нижегородские рестораны и кафе в новогоднюю ночь. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что заведения останутся закрытыми. А кроме того, глава региона рассказал и о сроках коронавирусных ограничений.