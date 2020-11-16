«Пострадавших – тьма»: Жители Кулебак рассказали, как полицейский сколотил себе состояние на особняк за 60 миллионов

"Скромное" жилище полицейского в Кулебаках. Фото: Роман Рулев, кулебаки-округ.рф

В маленьком провинциальном городке Кулебаки Нижегородской области разразился громкий скандал: у семьи местного полицейского обнаружили дом стоимостью в несколько десятков миллионов рублей!

Роскошный особняк в европейском стиле, баня, огромный гараж с дорогими иномарками, собственный пруд и лес – все это богатство скрывает высокий надежный забор.

Рядом с огромным домом гараж, баня, собственный пруд и лес. Фото: Роман Рулев

«Все это «выросло» здесь буквально года за четыре, - рассказывает уроженец Кулебак Роман Рулев, показывая снимки с квадрокоптера. – И ведь здесь проживает даже не начальник МВД, а его заместитель! Его жена также работает в полиции. Мы отправляли фотографии этого коттеджа нижегородским риэлторам, и они оценили стоимость дома в 60 млн рублей – и это без внутреннего убранства».

Здесь же стоят дорогие иномарки. Фото: Роман Рулев

Роман родился и вырос в Кулебаках, но вот уже несколько лет работает топ-менеджером в нефтедобывающей компании в Сибири. Однако пять месяцев назад у них с женой появился ребенок, и семья решила какое-то время пожить на малой родине – в Кулебаках у них частный дом. Хотели насладиться тихим семейным счастьем, а в итоге попали в водоворот коррупционного скандала.

«Ты пиши, а мы рассмотрим!»

В один прекрасный день в доме Рулевых перестал показывать телевизор: пропал сигнал. Позвонив на горячую линию небезызвестного «трехцветного» оператора спутникового ТВ, Роман вызвал на дом мастера для устранения неполадки. На следующий день пришел некий телевизионщик Олег, починил антенну и озвучил сумму за услугу: полторы тысячи рублей.

Роман, будучи подкованным потребителем, попросил договор об оказании услуг: вдруг что-то пойдет не так или опять сломается? Так хоть документ на руках будет, можно будет по гарантии починить. Однако мастер назвал это «юридическими глупостями», стал спорить и в договоре отказал. Понимая, что так денег он не получит, мастер вдруг стал кому-то звонить. Все это время Роман снимал происходящее на камеру мобильного.

«Я увидел, что на экране телефона высветилась надпись «Волков Алексей», - вспоминает мужчина. - А все в нашем небольшом городе знают, что Волков Алексей Станиславович – это заместитель начальника полиции».

По громкой связи Алексей Станиславович спокойным будничным голосом дал указания Олегу, чтобы тот не спорил, а молча написал заявление в полицию: «Ты пиши, а мы рассмотрим». Гениальная схема, что тут скажешь!

На вопрос Романа, почему мастер установки телевизионных антенн звонит напрямую замначальника кулебакской полиции, Олег ответил просто: «чтобы он порекомендовал меня и сказал, что мне можно доверять как работнику сферы спутникового телевидения. Я ему тоже антенну сделал».

«Крышу» заказывали?

Роман не собирался оставлять это просто так и предал дело огласке. Получил съемку с квадрокоптера, вызвал журналистов из областного центра. И закрутилось! Мужчине стали писать и звонить предприниматели, которые натерпелись от самоуправства местной полиции. Пришлось даже создать группу общественного контроля Кулебак в соцсети, где сообщения от пострадавших бизнесменов идут нескончаемым потоком.

По словам самих жителей Кулебак, коррупция и беззаконие в городе цветет пышным цветом. Предприниматели не могут спокойно работать: местная полиция собирает дань за услуги покровительства (попросту говоря, «крышует»), а может и вовсе отобрать бизнес. Так, например, в центре Кулебак совершенно спокойно и безнаказанно работает мини-маркет, который торгует ночами контрафактным алкоголем, продавая его даже подросткам. В полиции все знают, но ларек как работал, так и продолжает это делать.

А вот у особо не сговорчивых предпринимателей, которые отказываются от такой «крыши», незамедлительно начинаются проблемы с законом - что называется, прямо на ровном месте.

«Вчера мне позвонила одна предпринимательница и рассказала свою историю, - вспоминает Роман. - Она открыла небольшое кафе в Кулебаках, и к ней тут же приехали полицейские ОБЭП во главе с Волковым. Предложили платить им денег, но она отказалась. В результате против нее сфабриковали уголовное дело, и мать двоих детей получила условный срок».

В подобную историю попал и предприниматель Юрий Галивчук, который шесть лет занимается бизнесом в «лесной» сфере, работает честно и никогда не имел проблем с законом. Весной 2020 года ночью к нему домой нагрянули замначальника кулебакской полиции Волков в компании двух обэповцев. Полицейские начали давить на Галивчука, чтобы он отказался от участия в аукционе на определение участков для порубки деревьев в пользу высокопоставленного чиновника МВД. Взамен они предлагали бизнесмену свою «крышу», но Юрий отказался. В итоге за несколько месяцев против предпринимателя возбуждают уже третье уголовное дело.

Незабываемый отпуск

Что касается самого заместителя по оперативной работе начальника кулебакского отдела полиции Алексея Волкова, то подполковник в настоящее время находится в отпуске. И, судя по всему, этот отпуск ему запомнится надолго: деятельностью «олигарха в погонах» заинтересовалось сразу несколько надзорных органов.

«По данному факту прокуратурой Нижегородской области организована проверка антикоррупционного законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По ее результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования».

В Нижегородском управлении СК России заявили, что начали доследственную проверку по размещенной в СМИ информации о принуждении полицейскими предпринимателя Юрия Галивчука к отказу от участия в аукционе.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в СУ СК России по Нижегородской области.

Проверять своего состоятельного сотрудника начали и в региональном Управлении МВД.

«Нам начали угрожать»

Зная, как иной раз заканчиваются подобные истории, мы не могли не спросить у Романа: не боится ли он?

«Боюсь, конечно,- вздохнул Роман. - На меня уже началось давление, в ход пошли угрозы: недавно супруге звонили с неизвестного номера и угрожали по телефону. Мы уже месяц толком не можем из дома выйти».

Кстати, в группе общественного контроля Кулебак, которую создал Роман, местные пишут ему много благодарных слов.

«Роман, Вы очень громко прошлись по «ментам». Сделали то, что многие боялись. Многие люди, которых такая «крыша» коснулась, Вам будут благодарны. Обращаюсь к Вам от лица, я так думаю, большей части города», - написала местная жительница Алла Максимова.